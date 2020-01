Dresden (dpa/sn) - Hobby-, Laien-, Profimusiker sowie Tanzensembles haben bei den Dresdner Musikfestspielen 2020 die Chance auf eine größere Bühne. Für die "Klingende Stadt" werden wieder Teilnehmer gesucht, die bei dem Mitmachprojekt am 7. Juni vor Laufpublikum ein kurzes musikalisches oder tänzerisches Programm präsentieren, wie die Festspielintendanz am Montag mitteilte. Damit soll zum fünften Mal die Innenstadt einen Nachmittag lang jenseits der Konzertsäle zum Klingen gebracht werden. In den vergangenen Jahren haben je bis zu 1000 Akteure in 50 Ensembles vom Chor mitgemacht - vom Chor bis zur Bigband, vom Gesangssolisten bis zum Akkordeonorchester.

Die Dresdner Musikfestspiele 2020 finden unter dem Motto "Inspiration Natur" vom 12. Mai bis zum 12. Juni statt.