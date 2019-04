11. April 2019, 18:54 Uhr Musik Der Entdecker

Vor 17 Jahren gründete Dieter Oehms sein Label Oehms-Classics. Nun übergibt er es in eine gute Zukunft und geht in Ruhestand

Von Egbert Tholl

Er habe, sagt Dieter Oehms, sein Soll erreicht. Da ist sehr viel Wahres dran: Oehms hat in seinem Leben mehr Klassikplatten produziert, als die meisten Menschen in ihrem Leben hören werden. Angefangen hat er 1965 als Nachwuchsverkäufer bei der Deutschen Grammophon, wurde in den Achtzigerjahren Geschäftsführer der Polygram Deutschland und daraufhin mit der Einführung der CD betraut, gründete für BMG das Label Arte Nova und brachte dort rund 700 Neuaufnahmen heraus. Darunter waren die ersten CDs von Christian Gerhaher und Gerold Huber sowie der eine Million Mal verkaufte Beethoven-Zyklus des Zürcher Tonhalle-Orchesters unter David Zinman.

Bertelsmann verscherbelte Anfang dieses Jahrtausends seinen Klassikbereich an Sony, das sah Oehms voraus und machte sich selbständig. 2002 gründete er Oehms-Classics, seit 2004 ist der Sitz des Labels in München. Im Erdgeschoss ist ein Grabsteingeschäft, im ersten Stock wird eine Zukunft der klassischen Musik erfunden. Bislang brachte Oehms-Classics an die 800 Neuproduktionen heraus. Dabei war 2002 sicherlich schon keine Zeit mehr, in der man es allgemein für eine gute Idee halten konnte, ein Klassik-Label zu gründen.

Ein Macher mit viel Gespür und Enthusiasmus für klassische Musik: Dieter Oehms. (Foto: Dorothee Falke)

Auch Dieter Oehms hatte keinen Masterplan, aber er vertraute auf sein Gespür und seinen Enthusiasmus. Heute kann er auch sagen, ja, damals habe er mitgewirkt, den Geist aus der Flasche zu lassen. Der Geist, das waren die digitalen Aufnahmen. Man könnte auch sagen, die Einführung der CD hat zu ihrem temporären Niedergang beigetragen. Weil Musik nun eben digital vorhanden war. Zum Streaming, zu Musikhörangeboten, gefiltert nach Algorithmen, war es dann nicht mehr weit. Aber: "Ich hör' doch eine Oper nicht im Streaming!" Nein, das tut man nicht. Oehms brachte sehr viele Opern heraus. Den "Ring" mit Simone Young und der Hamburger Staatsoper, die drei frühen Wagner-Opern "Die Feen", "Liebesverbot" und "Rienzi" mit der Oper Frankfurt und Sebastian Weigle.

Überhaupt, die Oper Frankfurt. Dieter Oehms Musikverlag ist sozusagen deren Hauslabel. Mehr als 30 Gesamtaufnahmen machten sie zusammen. Oehms ist einer der Musikproduzenten, die einen sehr direkten vertrauensvollen Umgang zu den Künstlern pflegen. Mit Simone Young war er einst beim Abendessen, nach vier Stunden sagte sie zu ihm, wenn sie je den "Ring" aufnehmen wolle, dann mit ihm. Zwei Jahre später war es soweit. Später machte er noch einen Bruckner-Zyklus mit ihr, alle Symphonien, so weit möglich in der Urfassung. Es wurde Oehms' dritter Bruckner Gesamtzyklus.

Zehn der Besten Johann Sebastian Bach, "Kunst der Fuge": Bach hinterließ keine Besetzungsangaben, im Autograf fehlen Titel und Bachs Name. Die "Kunst der Fuge" ist Rätsel und Meisterwerk zugleich, Grund für Bearbeitungen vielfältigster Art. Auch der von Hans-Eberhard Dentler für Violine, Viola, Cello, Kontrabass und Fagott. Mit pythagoreischem Furor will er den Bauplan der Musik erfahrbar machen, deshalb fünf Instrumente. Auch wenn das manchmal statuarisch, akademisch wirkt: Aufregend und herrlich schön ist es auch. "Vespertine", Oper nach dem gleichnamigen Album von Björk: Kam am Nationaltheater Mannheim heraus, elegisch, seltsam, klanglich toll, wenn auch ohne Björks Stimme. "Ein Herbstmanöver": Emmerich Kálmáns erste abendfüllende Operette, gespinnert, Abgesang auf Husarenromantik, im Zentrum eine tieftraurige Frau in einer psychologischen Studie, umgeben von viel einfallsreichem Ramtamtam (Stadttheater Gießen). Meyerbeer, "Le Prophète": Erste Aufnahme der Urfassung auf Basis der kritischen Neuausgabe. Cremig und erlesen gesungen und musiziert vom Opernhaus in Essen (Aalto-Theater), dreieinhalb Stunden Musik voller überraschender Details in der Instrumentation und den ungeglätteten Übergängen. Besingt Berthe den eigenen Selbstmord, wird Lynette Tapia von einem Altsaxophon begleitet. Saxophon! Mitte des 19. Jahrhunderts, zum ersten Mal in der Oper überhaupt. Beethoven, alle Klaviersonaten, Michael Korstick: sehr live, sehr genau im Detail, dabei immer hochemotional, ebenso reif wie modern. Aribert Reimann, "L'Invisible": Oehms' zweite Zusammenarbeit mit der Deutschen Oper Berlin bei einer Uraufführung. Die erste war Andrea Lorenzo Scartazzinis "Edward II." (Februar 2017), nun also Reimanns Oper, uraufgeführt Oktober 2017, dunkel, schroff, immer wieder zart instrumentiert. Die Musik verbreitet aufregende Unruhe. Und ist beispielhaft wiedergegeben - einige Korrekturen wurden dort nachträglich eingefügt, wo sich beim Livemitschnitt das Bühnengeschehen akustisch zu sehr bemerkbar gemacht hatte. Michaela Schuster, "Unvergänglichkeit": Klavierlieder von Korngold, Mahler, Reger, Weill, geordnet nach gedanklichen, atmosphärischen Bezügen. Viel Unbekanntes, gerade bei Weill, ist dabei, Schuster singt mit List, Neugierde und Grandezza, Matthias Veit begleitet an der Stuhlkante sitzend. Fabelhaft. Johannes Martin Kränzle, "Das ewige Rätsel": Klavierlieder, begleitet von Hilko Dumno, Kränzle singt. Mahler, "Wunderhorn"-Lieder, Frank Martin, "Jedermann"-Monologe, die "Deux melodies hebraiques" von Ravel. Und die "Zwölf Lieder nach alten jiddischen Weisen" von Richard Rudolf Klein. Sensation. Klein kennt praktisch niemand, 1983 fiel ihm die Textsammlung "Lieder aus dem Ghetto" in die Hände, wenige Tage später war der Zyklus fertig. Modale Harmonik, volksliedhafte Melodien, unmittelbar einleuchtende Tonsymbolik. Kränzle brachte die Lieder 1985 zur Uraufführung, als er in Frankfurt studierte, 32 Jahre später nahm er sie für Oehms auf. Alltag, Schtetlleben, Glaube und Leben. Kränzle lässt eine vernichtete Welt auferstehen. Als lebte man darin, so wie in einem frühen Bild von Chagall. Martinů, "Die griechische Passion": Preis der deutschen Schallplattenkritik, Dirk Kaftan dirigiert Orchester und Chor der Grazer Oper. In einem griechischen Dorf wird ein Passionsspiel geprobt, von außen dringt die Welt in Form von Flüchtlingen ein, das Gefüge zerfällt, der Humanismus bröckelt. Irre, seltsam, notwendig heute. Carl Loewe, "Das Sühneopfer des neuen Bundes": Der Balladen-Loewe hat viele Oratorien geschrieben, die keiner mehr kennt. Das "Sühneopfer" ist die Passionsgeschichte, in volkstümlichen Worten aus den Evangelien herausgesammelt, verblüffend in seiner Unmittelbarkeit und Schönheit. Thomas Gropper leitet die Arcis-Solisten München und das Barockorchester L'Arpa Festante. Großartig und aufregend fremd. Tolle Solisten, Hut ab vor der Sopranistin Monika Mauch. Egbert Tholl

Wenn man sein eigener Chef ist, kann man natürlich leichter seinen eigenen Wünschen folgen, neue Musiker entdecken. Bei einigen Produktionen wusste Dieter Oehms von Anfang an, dass sie sich nie rechnen würden. Er machte sie trotzdem, brachte dann eine sehr idiosynkratische Deutung der "Kunst der Fuge" sogar neben den CDs auf dickem Vinyl heraus. Oehms: "Man muss Kompromisse schließen im Leben, wenn es gilt, die Substanz zu erhalten, aber man darf keine schließen, wenn es an die Substanz geht." Und dann macht man halt Max Regers gesamtes Orgelwerk auf 16 CDs. Damit kommt man auch nicht unbedingt in die Charts.

Klar ist: Auch wenn sich der Klassikmarkt stabilisiert hat: "Vom Plattenverkauf allein kann kein Musiker leben." Geld bringen die Aufnahmen dennoch, oft sehr direkt: Oehms produziert die CD, gibt sie den Künstlern zu einem sehr günstigen Vorteilspreis ab, die verkaufen sie nach dem Konzert. Bei Ensembles wie Singer Pur sind das dann schon mal 100 am Abend. Jeden Abend, an dem sie singen.

Die CD ist zur sehr profunden Visitenkarte geworden. Oehms produziert aufwendig, stets stehen Liedtexte oder Libretti im Booklet, zweisprachig. Für die Opernhäuser ist so etwas auch Dokumentation, für Solokünstler das glänzende Werbemittel, das man Veranstaltern in die Hand drücken kann. "Ohne CD ist ein Künstler nicht voll da." Der Umsatz jedenfalls steigt. Es gibt keinen Grund aufzuhören, in dieser Hinsicht. Aber: "Ich bin nicht naiv, was mein Alter betrifft. Es ist meine Verantwortung für die Mitarbeiter, die Firma, meine Familie, jetzt zu übergeben." Sie haben noch Produktionen bis zum Ende des kommenden Jahres, die es zu vollenden gilt.