Chemnitz (dpa) - Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel singt ein Lied auf die Demokratie. In seiner neuen Single "Die Demokratie ist weiblich" hat der 53-Jährige ein eher schweres Thema leicht verpackt. "Das ist zurzeit meine Kernbotschaft", sagt der Leipziger in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Single wird an diesem Mittwoch veröffentlicht.