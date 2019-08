Dresden (dpa/sn) - Die Beethoven Jubiläums Gesellschaft sucht Musiker, die sich an Hauskonzerten zu Ehren des Komponisten beteiligen. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres vor Beethovens 250. Geburtstag am 16. Dezember 2020 seien am dritten Adventswochenende diesen Jahres Konzerte in ganz Sachsen geplant, so die Veranstalter. Mitwirkende könnten in Büros, Probenräumen, Ladenlokalen oder auch Passagen von Einkaufszentren auftreten. Auch Lesungen, Mitsingkonzerte oder Beethovens Kompositionen als Rock- oder Jazzversionen seien willkommen.