New York (dpa) - Bieber is back: Pop-Superstar Justin Bieber hat sein erstes Album seit 2015 angekündigt. Der 25-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem er unter dem Hashtag "#Bieber2020" neben dem Album die neue Single "Yummy" für den 3. Januar versprach - sowie eine Tour durch Nordamerika ab Mai und eine Dokumentation über sich. Der Tweet mit der Ankündigung des neuen Albums ging an Heiligabend durch die Decke. Kurz nach Veröffentlichung wurde die Botschaft schon mehr als 30 000 Mal geteilt.