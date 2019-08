Neu in den Charts ist auch Slipknot mit dem Album "We Are Not Your Kind". Die Metal-Band belegt den zweiten Platz. Volbeat, Nummer eins der vergangenen Wochen und ebenfalls Metal-Band, belegt mit "Rewind, Replay, Rebound" Platz drei.

In den Single-Charts stehen weiterhin zwei Songs auf den vorderen Plätzen: der Latin-Song "Señorita" von Shawn Mendes und Camila Cabello steht zum fünften Mal ganz oben. Platz zwei belegt erneut das Hip-Hop-Duo Loredana und Mozzik mit "Eiskalt".