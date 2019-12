Berlin (dpa/bb) - Die Staatsoper Unter den Linden und die Deutsche Oper haben 2019 mehr Besucher begrüßen können als im Vorjahr. Das teilten beide Häuser am Freitag mit. Demnach kamen rund 247 000 Besucher zu über 320 Musiktheatervorstellungen und Konzerten in die Staatsoper. Das waren 12 000 Besucher mehr als bei den 300 Veranstaltungen 2018. Die Auslastung betrug 90 Prozent. Die Deutsche Oper bilanzierte ein Plus von 25 000 Gästen. Nach Angaben des Hauses kamen 263 200 Zuschauer zu 312 Vorstellungen, von denen 183 im großen Haus stattfanden. Die Auslastung lag damit bei 74,1 Prozent nach 72 Prozent bei 238 200 Besuchern im Jahr 2018.