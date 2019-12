Berlin (dpa) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den am Montag gestorbenen Regisseur Harry Kupfer für dessen Leistungen gewürdigt. "Seine Arbeit war wegweisend und Vorbild für viele nachfolgende Kolleginnen und Kollegen", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung. Kupfer, der 21 Jahre lang Chefregisseur an der Komischen Oper Berlin war, hatte mit seinen Inszenierungen unter anderem bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth große Erfolge. Er habe auch international einen großen Eindruck hinterlassen, sagte Müller.

Kupfer war am Montag nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Berlin gestorben.