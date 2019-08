Berlin (dpa/bb) - Das Musikfestival Lollapalooza muss an seinem Standort im Berliner Olympiapark und im Olympiastadion strengere Lärmschutzvorgaben erfüllen. Das gab die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Dienstag bekannt. Grund seien zahlreiche Beschwerden aus dem Vorjahr, an denen jeweils rund 70 000 Besucher an zwei Tagen dort gefeiert hatten. In diesem Jahr spielen bei dem Festival am 7. und 8. September unter anderem Rita Otra, Kraftklub, Kings of Leon, Billie Eilish oder Marteria & Casper.