Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Der Staatsopernchor Stuttgart ist erneut zum "Opernchor des Jahres" gewählt worden und macht das Dutzend voll: Bereits zum zwölften Mal erhält das Ensemble die Auszeichnung bei der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift "Opernwelt". Das beste Opernhaus steht nach Ansicht der Fachwelt im Elsass: In der Umfrage unter 50 Musikjournalisten bekam die Opéra national du Rhin mit Spielstätten in Straßburg, Colmar und Mülhausen die meiste Zustimmung, wie das Magazin am Mittwochabend mitteilte.

Das Opernhaus errege "durch Entdeckerfreude, originelle Programme, vorbildliche Repertoirepflege sowie kreativen Esprit" Aufsehen, erklärte die Zeitschrift. Damit gewann nach Lyon zum zweiten Mal eine französische Kompanie den Titel.

Als beste Aufführung wurde die "Salome"-Produktion der Salzburger Festspiele ausgewählt. Der Italiener Romeo Castellucci gilt laut Umfrage als bester Regisseur und Bühnenbildner des Jahres. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, die in "Salome" die Hauptrolle spielte, ist "Sängerin des Jahres".

Die Zeitschrift befragt jährlich Dutzende Kritiker aus Europa und den USA. Die Umfrage ist nicht repräsentativ für alle Kritiker, sie zeigt ein Stimmungsbild. Die Experten können ohne Vorauswahl ihre Favoriten nennen, weshalb sich die Stimmen oft auf viele Häuser verteilen. Für die Opéra national du Rhin setzten sich sieben Kritiker ein.

Als "Dirigentin des Jahres" wird Joana Mallwitz aufgeführt, die neue Musikchefin am Staatstheater Nürnberg. Bestes Orchester ist zum achten Mal das Bayerische Staatsorchester.