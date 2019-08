Berlin (dpa) - Mit Ludwig van Beethovens 9. Symphonie startet Kirill Petrenko heute als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Das Konzert wird aus der Philharmonie auch in rund 145 Kinos in Europa übertragen. Auf dem Programm stehen auch Alban Bergs symphonische Stücke aus seiner Oper "Lulu". Am Samstag spielt das Orchester Beethovens Sinfonie mit dem Schlusschor über Friedrich Schillers "Ode an die Freude" vor dem Brandenburger Tor als Teil der Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls.