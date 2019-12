So unterschiedlich sie vom Naturell und ihren Stilen her sein mögen, vieles teilen der klassische Gitarrist Johannes Tonio Kreusch und der Jazzpianist Cornelius Claudio Kreusch eben tatsächlich brüderlich. Zum Beispiel die künstlerische Leitung der Ottobrunner Konzerte. Seit sechs Jahren hat es sich da eingebürgert, dass Cornelius Claudio im Dezember den Ton angibt - mit einem Klavier Festival. Zum vierten Mal holt er nun Improvisatorinnen und Improvisatoren zum "Jazz Piano Marathon". Zuletzt hatte er das Publikum dabei fast überfordert, mit bis zu elf an zwei Tagen nacheinander auftretenden Pianisten. So wird es diesmal einen Tick kompakter zugehen: Vier international gefragte Stars teilen sich am Freitag die Bühne des Wolf-Ferrari-Hauses, ganz paritätisch zwei Herren und zwei Damen.

Da ist zunächst die in Berlin lebende Julia Hülsmann. Bekannt wurde sie durch Konzeptalben mit herausragenden Vokalisten, unter anderem mit Rebekka Bakken und Anne Lauvergnac, mit dem seinerzeit noch weitgehend unbekannten Roger Cicero und zuletzt mit dem international bereits sehr renommierten Theo Bleckmann. Inzwischen konzentriert sich Hülsmann mehr auf ihre Instrumentalformationen, vor allem ihr Trio mit Marc Muellbauer und Heinrich Köbberling. Dank ihres filigranen Spiels, das sich ganz auf die lyrische Kraft der Stücke und die sensible Ausdeutung von Klangräumen konzentriert, gehört sie inzwischen zu Stammkräften des noblen Münchner ECM-Labels.

Ihre zwei Jahre ältere Kollegin Anke Helfrich ist ihr in der Sensibilität und der Modern-Jazz-Basis ähnlich, pflegt aber einen anderen, weltmusikalischeren Stil. Was vielleicht auch an ihrer international geprägten Biografie liegt: Helfrich wuchs im namibischen Windhoek und Weinheim auf, studierte in Freiburg und Hilversum, bevor sie dank eines Stipendiums Privatunterricht bei Kenny Barron und Larry Goldings in New York nehmen konnte. Schon bei ihrem Debütalbum im Trio -bis heute ihre bevorzugte Formation - war Ende der Neunzigerjahre Starsaxofonist Mark Turner als Gast dabei, später gaben sich unter anderem Roy Hargrove oder Keith Copeland die Ehre. Zuletzt erschienen ihre Alben beim Münchner Enja-Label.

Das männliche Element vertritt zum einen Leonid Chizhik, der wohl beste Jazzpianist, den die Sowjetunion hervorgebracht hat. So gut war Chizhik darin, alles von klassischer Musik über Jazz-Standards bis zu Pop-Songs im Augenblick in neue, eigene Musik zu verwandeln, dass selbst das den Jazz als "Musik des Klassenfeindes" verteufelnde kommunistische Regime nicht an ihm vorbei konnte: Chizhik wurde nach harten Kämpfen 1974 der erste sowjetische Musiker, der professionell und sogar im Fernsehen mit Jazz auftreten und Geld verdienen durfte, noch heute ist er in Russland ein Star. Doch nach dem Untergang der Sowjetunion, als sich "diese dunkle Energie, dieser starke Nationalismus erhob", wie er sagt, ging er. Und landete 1991 in München, wo er eher aus Not erst Dozent, dann Professor wurde. Hinter der Karriere als bedeutender Pädagoge trat seine Konzerttätigkeit zurück - doch jetzt, seit seiner Emeritierung vor drei Jahren, greift er wieder an.

Bleibt noch der gleichaltrige, ebenfalls 1947 geborene niederländische Pianist Jasper van't Hof. Dass er 2015 als zweiter Musiker in die von der Zeitschrift Jazzthing kuratierte CD-Reihe "European Jazz Legends" aufgenommen wurde, sagt schon einiges aus. Der aus Enschede stammende Sohn eines Jazztrompeters und einer klassischen Sängerin und Pianistin wurde von den frühen Siebzigerjahren an mit wilden Bands wie Associaton P.C., Pork Pie (unter anderem mit Charlie Mariano und Philippe Catherine) und der bis heute bestehenden Pili Pili, als Fusion-Pionier berühmt, der europäischen Jazz mit afrikanischer Musik und Club-Beats kombinierte. Die Sängerin Angelique Kidjo wurde bei ihm zum Star.

Bis auf Chizhik sind diese Jazz-Größen selten solo zu erleben. In Ottobrunn kann man also quasi vier rare Konzerte auf einmal hören. Und den Künstlern besonders nahekommen. Beim anschließenden "Meet the Artists"-Podium, und am Samstag bei Workshops für Aktive wie Beobachter.

Jazz Piano Marathon, Freitag, 20. Dezember, 20 Uhr, Wolf-Ferrari-Haus Ottobrunn, Rathausplatz 2