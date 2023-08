Ein Broadway-Musical des Films "Back to the Future"? Braucht kein Mensch. Aber dann sind da 17 neue Songs, ein tatsächlich fliegender DeLorean und ungeheuer viel Spaß.

Von Christian Zaschke

Seit Wochen hing über dem berühmten Winter Garden Theatre am New Yorker Broadway dieses Plakat, beinahe so groß wie ein Tennisplatz: "Back to the Future - The Musical". Premiere Anfang August. Und jedes Mal, wenn man daran vorbeilief, dachte man: Meine Güte, müssen die wirklich aus allem ein verdammtes Musical machen?