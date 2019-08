Wadgassen (dpa/lrs) - Das Deutsche Zeitungsmuseum im saarländischen Wadgassen öffnet zum 15. Geburtstag seine Schatzkammer: In einer Sonderschau werden ab Freitag (30. August) "Highlights" gezeigt, die das Haus in den vergangenen Jahren neu dazu bekommen hat - und die bisher noch nicht zu sehen waren. Dazu gehört eine der ältesten Zeitungen der Welt: die "Wochentliche Ordinari Zeitung", die 1629 in München erschien. Und eine Erstausgabe der "Süddeutschen Zeitung" vom 6. Oktober 1945 mit mehr als 30 Unterschriften von Personen, die bei der feierlichen Übergabe dabei waren. Das Exponat sei für ihn "eines der bedeutendsten für das deutsche Pressewesen der Nachkriegszeit" und von unschätzbarem Wert, sagte Museumsdirektor Roger Münch.