Mal ist es zu heiß, dann wieder zu nass. Aber wer gewinnt immer? Das Museum. Eine Hommage an die Stätten des Trostes.

Von Gerhard Matzig

Dies sind die weiteren Aussichten für München: Heute regnet es, morgen regnet es und dann regnet es. Es hat in der letzten Woche geregnet, in der davor – und es wird möglicherweise, so viel Apokalypse muss sein, niemals mehr enden. Abseits aber von den Leuten, die traurig ihren verrosteten Grill anstarren, der im Garten absäuft, direkt neben Trampolin, Hollywoodschaukel, Aufblas-Pool und Schwimm-Nudel, abseits also davon: Das sind doch ganz wunderbare Aussichten. Und zwar nicht nur für die Hortensien und die Nacktschnecken, die ihr Glück kaum fassen können.