Potsdam (dpa/bb) - Einige Museen in Brandenburg wissen langfristig nicht, wo sie ihre Exponate unterbringen können. Dabei geht es nicht immer um fehlende Räume für Depots und Magazine, sondern um geeignete Lagermöglichkeiten. "Zu oft sind einzelne Sammlungen mangelhaft untergebracht", sagte die Geschäftsführerin des Brandenburgischen Museumsverbands, Susanne Köstering. Die Situation in vorhandenen Altdepots oder Außendepots sei nicht verbessert worden. Problematische Lagerbedingungen führten in manchen Fällen zu Schimmelbefall und allmählichen Verlusten in den Sammlungen.