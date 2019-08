Neubrandenburg (dpa/mv) - Die Kunstsammlung Neubrandenburg erhält in diesem Jahr vom Land 20 000 Euro aus dem Kulturfördertopf. In den Vorjahren seien es lediglich 3000 Euro gewesen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Mit den Geldern würden zwei Ausstellungen finanziert - eine zum 70. Geburtstag der Malerin Gabriele Schulz sowie eine Ausstellung des Schweizer Künstlers und Kabarettisten Ursus Wehrli, der in der Kunstsammlung auftreten soll.