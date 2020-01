Neu-Anspach (dpa/lhe) - Der Hessenpark in Neu-Anspach hat im vergangenen Jahr einen leichten Besucherrückgang verbucht. Insgesamt kamen 238 450 Menschen in das Freilichtmuseum, gut drei Prozent weniger als 2018. Ein Grund sei schlechtes Wetter an den Veranstaltungswochenenden etwa im Frühjahr und im Herbst gewesen, teilte das Museum am Mittwoch mit. "Das Wetterpech blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen auf unsere Besucherstatistik. Nach fünf Rekordjahren in Folge mussten wir erstmals wieder leichte Einbußen hinnehmen", sagte Museumsleiter Jens Scheller.

Zu den Höhepunkten des Jahre zählten demnach eine neue Gärtnerei-Dauerausstellung, eine neue Uhrmacherwerkstatt oder Sonderausstellung "Hessen först" mit 70 Karikaturen. Trotz des Rückgangs seien die drittbesten Besucherzahlen in den vergangenen 25 Jahren verzeichnet worden.