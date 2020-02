Hannover (dpa/lni) - Für die Qualität ihrer Arbeit haben sieben Museen das Museumsgütesiegel Niedersachsen und Bremen erhalten. Ausgezeichnet wurden das Natureum Niederelbe in Balje, das Schiffahrtsmuseum in Brake, das Staatliche Naturhistorische Museum in Braunschweig, das Krankenhaus-Museum Bremen, das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg, das Museum Wolfenbüttel und die Große Kunstschau Worpswede. Das gaben die Niedersächsische Sparkassenstiftung, der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Mittwoch bekannt. Die Gütesiegel sind sieben Jahre lang gültig.

Das Siegel wurde 2006 als gemeinsames Projekt vom niedersächsischen Kulturministerium, dem Museumsverband und der Stiftung initiiert. Ziel ist, mit dem Gütesiegel große und kleine Museen im Land darin zu unterstützen, die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern, um zukunftsfähig zu bleiben. Mit der Bewerbung um das Siegel geht einher, den Museumsbetrieb auf Stärken und Schwächen durchleuchten zu lassen.