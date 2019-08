Hamburg (dpa/lno) - Mit Investitionen in Höhe von 2,3 Millionen Euro sollen der Museumshafen Oevelgönne um ein Besucherzentrum erweitert und zwei historische Schiffe saniert werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft vor. Für 720 000 Euro soll auf einem 300 Quadratmeter großen ehemaligen Hafenponton das Besucher- und Informationszentrum entstehen. In die Sanierung des Feuerschiffs "Elbe 3" sollen 1,3 Millionen Euro fließen. Die Hafenbarkasse "Altona" soll für 250 000 Euro grundsaniert werden.