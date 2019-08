Hamburg (dpa/lno) - Rot-Grün in Hamburg will 2,3 Millionen Euro in Erhalt und Ausbau des Museumshafens Oevelgönne investieren. Die Mittel sollen zur Schaffung eines schwimmenden Informations- und Besucherzentrums und zur Sanierung zweier historischer Schiffe genutzt werden, wie aus einem gemeinsamen Antrag der Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen hervorgeht. 720 000 Euro sind für den Bau des Besucherzentrums auf einem 300 Quadratmeter großen ehemaligen Hafenponton geplant. In die Sanierung des Feuerschiffs "Elbe 3" sollen 1,3 Millionen Euro fließen. Die Hafenbarkasse "Altona" soll für 250 000 Euro grundsaniert werden.