Hamburg (dpa/lno) - Zu ihrem 150-jährigen Jubiläum zeigt die Hamburger Kunsthalle eine große Ausstellung mit Meisterwerken des Impressionismus. Von Donnerstag an bis zum 1. März sind rund 60 Gemälde von Camille Pissarro, Édouard Manet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir aus der dänischen Sammlung Ordrupgaard zu sehen. "Die Schau bietet erstmals die Gelegenheit, Spitzenwerke sämtlicher führender Vertreter des französischen Impressionismus in der Hansestadt zu erleben", sagte Direktor Alexander Klar am Mittwoch in Hamburg. Nach Hamburg ist die Ausstellung noch in Prag und London zu sehen.

Die Gemälde sind Leihgaben des Museum Ordrupgaard bei Kopenhagen, dessen Sammlung auf die Schätze des Versicherungsdirektors Wilhelm Hansen und seiner Frau Henny zurückgeht. Nachdem das Ehepaar Hansen seit den 1890er-Jahren zunächst auf dänische Kunst setzte, widmete es sich von 1916 an gezielt dem Aufbau einer Sammlung französischer Malerei. "Anhand der ausgestellten Werke lassen sich die malerischen Revolutionen, die sich ab den 1860er-Jahren auf der Leinwand ereigneten, nachvollziehen", sagte Kurator Markus Bertsch. Zu den Höhepunkten zählen auch acht Gemälde Paul Gauguins, dessen Schaffen bereits im Zeichen des Post-Impressionismus steht.