Gotha (dpa/th) - Ein neues Projekt soll die besondere Bühnentechnik des historischen Ekhof-Theaters im Schloss Friedenstein in Gotha virtuell erlebbar machen. 192 000 Euro Fördergeld hat Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) dafür am Dienstag an die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha übergeben. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 250 000 Euro, teilte die Stiftung mit.

Mittels Virtual Reality (VR)-Brillen sollen Besucher künftig etwa einen Probenalltag aus der Zeit um 1775 erleben könne. Dabei sollen sich die Gäste auch selbst zumindest im virtuellen Raum als Kulissenschieber versuchen können.

Das barocke Ekhof-Theater verfügt noch immer über seine originale, mehr als 330 Jahre alte Bühnentechnik aus Holz. Dazu gehören die mit Seilen und Rollen verbundenen bemalten Kulissen, die per Muskelkraft bewegt werden.