Gera (dpa/th) - Die große Aufmerksamkeit rund um das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus hat den städtischen Museen in Gera 2019 ein kräftiges Besucherplus beschert. Insgesamt seien etwa 55 000 Gäste gezählt worden - nach gut 43 600 im Jahr zuvor, teilte die Stadt am Freitag mit. Zum Thema Bauhaus gab es in Gera diverse Themenausstellungen. So hat sich die städtische Kunstsammlung dem Bauhauskünstler Kurt Schmidt (1901-1991) gewidmet, dessen Nachlass sie verwaltet. Die Schau "Intermediale Experimente" sei noch bis 10. Juni zu sehen, hieß es. Auf großen Zuspruch von Besuchern seien auch die Ausstellungen "Aktuelles Design aus Thüringen im Bauhausjahr" sowie "Bauten der Moderne in Gera" im Museum für Angewandte Kunst gestoßen.