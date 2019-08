Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In knapp eineinhalb Jahren öffnet die neue Dauerausstellung des Frankfurter Senckenberg-Museums über die Artenvielfalt der Korallenriffe. Die neue Schau im Rahmen des Museumsumbaus soll Ende 2020 zu sehen sein. In den Museumswerkstätten nimmt das Modell eines Korallenriffs schon jetzt Gestalt an. "In den tropischen Riffen ist einfach unglaublich viel los", sagte Museumspräparatorin Hildegard Enting über das in dreijähriger Bauzeit entstehende Modell.