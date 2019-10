Erfurt (dpa/th) - Die Pläne der Thüringer Landesregierung für ein Landesmuseum auf dem Erfurter Petersberg stoßen auf Vorbehalte bei der SPD. Ein solches Vorhaben werde innerhalb von zehn Jahren wahrscheinlich 300 Millionen Euro kosten, sagte der kulturpolitische Sprecher des SPD-Landtagsfraktion, Thomas Hartung, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sollten uns nicht mit so einer Gigantomanie verzetteln, so viel Geld haben wir nicht." Auch Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) äußerte sich zurückhaltend zu dem Vorhaben. Sie sehe derzeit nicht, wo das Geld für ein solches Projekt in den nächsten fünf Jahren herkommen solle, sagte sie.

Das Gebäude, das im Wesentlichen im 19. Jahrhundert so ausgebaut worden ist, wie es heute aussieht, steht seit Jahren leer. Im September hatte die Landesregierung erklärt, dort solle in den nächsten Jahren auf 4000 Quadratmetern ein Landesmuseum entstehen. Dort sollten vor allem auch Objekte der landesarchäologischen Sammlung gezeigt werden. Diese gehören derzeit dem in Weimar beheimateten Museum für Ur- und Frühgeschichte.