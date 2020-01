Museen stoßen bei Lagerung von Kulturschätzen an Grenzen

Erfurt/Gotha/Sonneberg/Gera (dpa/th) - Thüringer Museen und Kulturstiftungen haben zunehmend Probleme bei der Lagerung ihrer Sammlungen. "Ich kenne viele Häuser, die platzen aus den Nähten", sagte der Geschäftsführer des Thüringer Museumsverbandes, Holger Nowak, der Deutschen Presse-Agentur. Die Platzprobleme in den Depots der Einrichtungen erforderten ein Umdenken. "Museen können nicht mehr so weitersammeln wie bisher", sagte Nowak.

Wichtig sei zum Beispiel, dass sich die Häuser stärker untereinander abstimmten, welche Gegenstände sie bei sich aufbewahrten. Das sei etwa bei Objekten zur DDR-Geschichte dringend nötig. "Es muss nicht der gleiche DDR-Fernseher in einhundert verschiedenen Museen stehen", sagte Nowak.

Aus der Thüringer Staatskanzlei hieß es, der Freistaat in den vergangenen Jahren Gelder zur Verfügung gestellt, um Platz und Ausstattung in den Depots der Kunst- und Kultureinrichtungen im Land zu verbessern. In Thüringen gibt es etwa 240 Museen.