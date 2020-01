Eisenach (dpa/th) - Das Musikland Thüringen soll 2020 in den Fokus rücken - auf der Wartburg sind dafür Vorbereitungen für eine passende Sonderausstellung angelaufen. "Wir werden die Musikgeschichte der Wartburg bis zurück ins Mittelalter betrachten, aber auch die reiche Musiktradition des 19. Jahrhunderts", sagte Kuratorin Grit Jacobs am Dienstag in Eisenach.

Aber es werde noch mehr geboten: Zu den schon viel beachteten Themen rund um die Wartburg als mittelalterlichen Musenhof und Schauplatz für etwa durch Richard Wagners Oper "Tannhäuser" bekannt gewordenen Sängerkrieg, sollen auch weniger häufig im Fokus stehende Kapitel aufgeschlagen werden, so Jacobs. Dazu gehörten etwa auch die musikalischen Entwicklungen kurz vor und während der Zeit des Nationalsozialismus, sowie Chortreffen in der DDR und die Wartburg in der Pop-Musik der Gegenwart.

Neben der am 16. Mai beginnenden Schau "Im Bann des Genius Loci - die Wartburg und die Musik" stehen unter anderem 40 Konzerte auf dem Programm, darunter "Tannhäuser"-Aufführungen. Besuchern dürfte im Laufe des Jahres vor allem die Sanierung am Ritterbad auffallen.