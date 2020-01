"Mars" in Sempergalerie: 11 000 Besucher in Sachsen

Dresden (dpa/sn) - Der vor dem drohenden Verkauf ins Ausland bewahrte "Mars" von Giambologna hat auf seiner Tour durch Sachsen im vergangenen Jahr insgesamt 11 000 Besucher an drei Orten angelockt. Seit zwei Monaten sei die etwa 40 Zentimeter hohe Skulptur des Kriegsgottes, die 2018 mit Hilfe des Bundes und der Länder für Sachsen zurückgekauft worden war, wieder in Dresden, sagt der Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung bis 1800, Stephan Koja. Das Museum im frisch sanierten Semperbau am Zwinger wird gerade neu eingerichtet, dem Werk des italienischen Renaissancebildhauers ist die erste Schau zur Wiedereröffnung Ende Februar gewidmet.

Der "Mars" war 1587 ein persönliches Geschenk des Künstlers an Sachsens Kurfürst Christian I.. Dessen Nachfahren verkauften ihn nach 1924, später gelangte er als Geschenk in die Sammlung des Pharmakonzerns Bayer AG (Leverkusen). Der hatte die Bronze Mitte 2018 nach London zur Auktion gegeben. Nach öffentlichem Protest war das national wertvolle Kulturgut zurückgezogen und direkt an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) verkauft worden.