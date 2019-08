Dresden (dpa) - Nach sechs Jahren Bauzeit ist die Sanierung des Domizils der weltberühmten Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden abgeschlossen. Der Semperbau am Zwinger wird heute an die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) übergeben. Das im 19. Jahrhundert nach Entwürfen von Architekt Gottfried Semper (1803-1879) errichtete Ausstellungsgebäude wurde seit Herbst 2013 in Etappen renoviert. Besucher konnten jeweils die Hälfte der früher rund 750 Bilder umfassenden Dauerausstellung im Wechsel sehen - erst im West- und danach im Ostflügel. Das Land Sachsen investierte 49,8 Millionen Euro in die Renovierung des Gebäudes sowie die Ausstattung mit moderner Brandschutz- und Sicherheitstechnik. In den nächsten Wochen wird die Sempergalerie neu eingerichtet, zudem ziehen die Antiken der Skulpturensammlung mit ein. Am 7. Dezember dann feiern die SKD die Wiedereröffnung eines ihres bekanntesten Museen.