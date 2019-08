Dresden (dpa/sn) - Kupferstiche, Porträts und Pretiosen zeugen ab Freitag im Neuen Grünen Gewölbe in Dresden von einer besonderen Fürstenhochzeit. Die Ausstellung "Splendor et laetitia" zeigt zeitgenössische Darstellungen vom Empfang der Schwiegertochter August des Starken (1670-1733) sowie Kostbarkeiten aus dem Besitz der Braut - Erzherzogin Maria Josepha von Österreich, mit der sich Sachsens Kurprinz Friedrich August in Wien vermählt hatte. Die "Jahrhunderthochzeit" war vor 300 Jahren einen ganzen Monat lang in Dresden und Umgebung gefeiert worden, mit Planetenfesten, Banketten, Turnieren, Jagden und Opernaufführungen, wie Museumsdirektor Dirk Syndram am Donnerstag sagte.