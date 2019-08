Rom (dpa) - Die deutsche Kunstexpertin Cecilie Hollberg muss wegen der Zurücknahme einer Museumsreform in Italien ihren Posten in der Galleria Dell'Accademia in Florenz verlassen. Sie sei "aus allen Wolken gefallen", als sie vom vorzeitigen Ende ihres Vertrages erfahren habe, sagte Hollberg der Zeitung "Corriere della Sera" (Donnerstag). "Am Abend des 9. August habe ich aus einer Mail des Ministers erfahren, dass ich vom 22. August an ohne Arbeit bin. Entlassen." Niemand habe ihr eine Erklärung gegeben, es sei "absurd". Hollberg stammt aus Niedersachsen.