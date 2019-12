Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bundeskunsthalle in Bonn ist nach Ansicht von Kunstkritikern das Museum mit den besten Ausstellungen des Jahres. Das Haus an der Bonner Museumsmeile bekam in einer Umfrage der "Welt am Sonntag" über das Museumsjahr 2019 von neun befragten Fachleuten das meiste Lob. Vor allem die Gestaltung der aktuellen Ausstellung "Martin Kippenberger" gefiel. Aber die Kunstexperten lobten auch Häuser wie das Folkwang Museum in Essen, den Kunstpalast in Düsseldorf, das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster und kleinere Häuser wie Schloss Morsbroich in Leverkusen.