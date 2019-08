Berlin (dpa/bb) - Das Deutsche Spionagemuseum in Berlin hat am Mittwoch seinen millionsten Besucher begrüßt. Wie das Haus mitteilte, überreichte Direktor Robert Rückel einer 29-jährigen Touristin aus Paris eine übergroße Ehrenkarte, die lebenslang zum freien Eintritt berechtigt. Das laufende Jahr ist den Angaben zufolge mit bereits 255 000 Besuchern das bislang erfolgreichste des vier Jahre alten Museums. Das Deutsche Spionagemuseum zeigt in seiner Dauerausstellung am Leipziger Platz die Geschichte der Spionage von der Antike bis zu Big Data der Gegenwart.