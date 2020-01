Bad Homburg (dpa/lhe) - Jubiläum, Eröffnung des Königsflügels und Ausstellungen: Die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten (VSG) hat zum Auftakt des neuen Jahrzehnts viel vor. Dieses Jahr stehe eine Ausstellung über die englische Prinzessin Elizabeth an, teilte die VSG am Donnerstag in Bad Homburg mit. Die Prinzessin war durch Heirat mit Landgraf Friedrich VI. Regentin der hessen-homburgischen Herrschaft geworden, ihr Geburtstag jährt sich nun zum 250. Mal. Die Ausstellung wird am 20. Mai eröffnet. Zudem werden im Hölderlin-Jubiläumsjahr 2020 verschiedene Kunstprojekte im Schloss veranstaltet, darunter eine großräumige Licht- und Musikinstallation des Künstlers Philipp Geist.

Im nächsten Jahr wird das 75-jährige Bestehen der hessischen Schlösserverwaltung gefeiert, dazu gehören Veranstaltungen am Hauptsitz in Bad Homburg und in vielen der insgesamt 48 Liegenschaften. Zu den Großprojekten der VSG zählt zudem die Wiedereröffnung des sanierten Königsflügels im Bad Homburger Schlosses, die für das Frühjahr 2021 geplant ist. Außerdem entstehen im Erdgeschoss des Flügels durch Umbauten neue Räume, die auch für eine Dauerausstellung zur Geschichte des Schlosses genutzt werden sollen.