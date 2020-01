Bad Frankenhausen (dpa/th) - Wegen umfangreicher Bauarbeiten schließt das Panorama Museum in Bad Frankenhausen vom kommenden Montag (27. Januar) an für zwei Monate. Es würden unter anderem die Küche des Cafés erneuert sowie ein Fahrstuhl und Brandschutzwände eingebaut, teilte das Museum am Donnerstag mit. Der Freistaat Thüringen investiert nach Museumsangaben rund 1,9 Millionen Euro in den Umbau. Kernstück des 1989 eröffneten Museums im Kyffhäuserkreis ist das riesige Bauernkriegspanorama des Leipziger Malers Werner Tübke. Das 14 mal 123 Meter große Rundgemälde soll wie der gesamte Bau ab dem 28. März wieder Besuchern zugänglich sein.