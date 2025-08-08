Meditieren Sie? Arbeiten Sie an Ihrer Achtsamkeit? Vielleicht könnte Ihnen Kunst helfen. In Berlin hat sich das Bode-Museum der Verbesserung unserer mentalen Gesundheit verschrieben. Schon seit zwei Jahren bietet es in Zusammenarbeit mit dem Berliner Krisendienst der Caritas unter der Überschrift „Zufluchtsort Bode-Museum“ Ruheinseln oder spezielle Medien an, die der Suizidprävention dienen sollen.
Museen als TherapieräumeKann Kunst heilen?
Museen bieten auf einmal Meditationsräume und Achtsamkeitsübungen an.
Von Astrid Mania
