Museen bieten auf einmal Meditationsräume und Achtsamkeitsübungen an.

Von Astrid Mania

Meditieren Sie? Arbeiten Sie an Ihrer Achtsamkeit? Vielleicht könnte Ihnen Kunst helfen. In Berlin hat sich das Bode-Museum der Verbesserung unserer mentalen Gesundheit verschrieben. Schon seit zwei Jahren bietet es in Zusammenarbeit mit dem Berliner Krisendienst der Caritas unter der Überschrift „Zufluchtsort Bode-Museum“ Ruheinseln oder spezielle Medien an, die der Suizidprävention dienen sollen.