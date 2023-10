Das Münchner Volkstheater startet mit "Die Zofen" und "Das große Heft" in die neue Saison. Zwei düstere, aber auch starke Inszenierungen.

Von Christiane Lutz

Freitag: Die Zofen proben den Aufstand. Sobald die gnädige Frau aus dem Haus ist, schlüpfen sie in deren Kleider und scheuchen einander herum, so wie die gnädige Frau sie herumscheucht. Heimliche Rache an einem System, das sie zu Angestellten degradiert.