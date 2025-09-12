Um den israelischen Dirigenten Lahav Shani reißen sich die Orchester der Welt. Doch bei einem Festival in Belgien darf er nicht auftreten. Warum ausgerechnet er und warum ausgerechnet jetzt?

Von Reinhard J. Brembeck

„Es kann eine Lösung geben“, sagte vor vier Monaten der Dirigent Lahav Shani im Interview mit dieser Zeitung und meinte damit den brutal ausgefochtenen Krieg zwischen Israel und der Hamas. Jetzt ist der Musiker selbst in diesen Konflikt geraten. Weil seine Haltung gegenüber dem „genocidal regime in Tel Aviv“ nicht klar sei, so die offizielle Begründung, hat jetzt das Flanders Festival Ghent in Belgien Lahav Shanis Auftritt zusammen mit den Münchner Philharmonikern für kommende Woche überraschend abgesagt. Die Entscheidung wurde von Journalisten, Politikern und Juden in Deutschland einmütig als Antisemitismus und Skandal kritisiert.