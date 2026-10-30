Die Münchner Kammerspiele bekommen ein Leitungstrio. Bedeutet das nun Basisdemokratie statt Führung? Zumindest in Sachen Kommunikation kann es am Haus eigentlich nur besser werden.

Schon erstaunlich, zu welch einer Sprungschanze für Münchner Intendanzen das – doch eher kleine – Theater Basel geworden ist. Nachdem bereits Andreas Beck von seinem dortigen Leitungsposten 2019 als Chef des (staatlichen) Münchner Residenztheaters berufen worden war, ist auch die künftige Führungsriege der (städtischen) Münchner Kammerspiele ein Schweizer Import: Die amtierende Schauspieldirektion des Basler Theaters, bestehend aus der Dramaturgin Anja Dirks, dem Regisseur Antú Romero Nunes und dem Schauspieler Jörg Pohl, wird mit Beginn der Spielzeit 2028/29 das renommierte Haus an der Maximilianstraße übernehmen – als gleichberechtigtes Trio. Das ist dann doch eine Überraschung.