18. Januar 2019, 18:55 Uhr Münchner Filmemacher 80 Jahre

Joseph Vilsmaier feiert Geburtstag

alt wird Joseph Vilsmaier am kommenden Donnerstag. Der Münchner Filmemacher, Regisseur und Kameramann ist bekannt für Produktionen wie "Schlafes Bruder" (1995), "Comedian Harmonists" (1997) oder zuletzt "Bayern - sagenhaft" (2017). Er ist unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis dekoriert. Zu Ehren Vilsmaiers zeigt der BR an diesem Wochenende seine Filme "Herbstmilch" (1989), bei dem er zum ersten Mal Regie führte, und "Rama dama" aus dem Jahr 1990 (am Samstag um 20.15 Uhr beziehungsweise 22.30 Uhr). Am 27. Januar um 16.05 Uhr wird zudem die Radiosendung "Eins zu Eins. Der Talk" mit ihm aus dem Jahr 2008 wiederholt, auf Bayern 2.