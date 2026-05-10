Dann stapft er persönlich herein, ein kleinwüchsiges Elektronikgeschöpf, im Programmheft schlicht als Roboter erwähnt und dennoch der unheimliche Star dieses Abends mit dem sperrigen Titel „V01CES//B0D1EZ“. Er ist wohl unlängst wie ein Küken aus seiner Verpackung des hier Amazön genannten Lieferservice geschlüpft. Ama(obs)zön: Diese Produktion ist um keine kapitalismuskritische Attacke verlegen. Bald wird Robbie, wie wir das E-Männchen mangels eines eigenen Namens nennen, von der Verpackung befreit und führt, mit Muskel-Shirt und einer Monstermaske aufgepeppt, sein bescheidenes Können vor: Stapfen, Klatschen, Tanzschrittchen.