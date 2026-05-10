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Münchener BiennaleKI wie in Kichern

Lesezeit: 5 Min.

Ist das Musiktheater oder schon Fetisch? Die Gestalten in roter Kunstlederkluft sind Musiker der Oper „Codeborn“.
Ist das Musiktheater oder schon Fetisch? Die Gestalten in roter Kunstlederkluft sind Musiker der Oper „Codeborn“. Foto: Frol Podlednyi

Roboter auf der Opernbühne? Aber ja. Bei der Biennale für neues Musiktheater in München gibt es jede Menge Uraufführungen, Kapitalismuskritik, Witz. Wie wunderbar.

Von Reinhard J. Brembeck

Dann stapft er persönlich herein, ein kleinwüchsiges Elektronikgeschöpf, im Programmheft schlicht als Roboter erwähnt und dennoch der unheimliche Star dieses Abends mit dem sperrigen Titel „V01CES//B0D1EZ“. Er ist wohl unlängst wie ein Küken aus seiner Verpackung des hier Amazön genannten Lieferservice geschlüpft. Ama(obs)zön: Diese Produktion ist um keine kapitalismuskritische Attacke verlegen. Bald wird Robbie, wie wir das E-Männchen mangels eines eigenen Namens nennen, von der Verpackung befreit und führt, mit Muskel-Shirt und einer Monstermaske aufgepeppt, sein bescheidenes Können vor: Stapfen, Klatschen, Tanzschrittchen.

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