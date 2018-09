12. September 2018, 18:52 Uhr München/Augsburg "Zeitlicher Glücksfall"

Münchner Filmverleih übernimmt Augsburger Kino

Von Bernhard Blöchl, München/Augsburg

Die Vorstellung ist so verlockend wie illusorisch: dass ein Filmverleiher sein eigenes Kino betreibt, wo er die von ihm betreuten Werke direkt auf die Leinwand bringt. Die Münchner Michael Hehl und Daniela Bergauer haben sich diesen Traum erfüllt. Die Geschäftsführer von Temperclayfilm, Verleiher unter anderem von französischen Arthouse-Produktionen ("Meister der Träume", "Die kanadische Reise"), übernehmen von 1. Januar 2019 an das Liliom-Kino in Augsburg. Tom Dittrich, der bisherige Geschäftsführer des Programmkinos am Unteren Graben, setzt sich zur Ruhe.

"Ich kenne und schätze ihre Leidenschaft für das Kinogeschäft sehr und bin äußerst zuversichtlich, dass die beiden ihre Arbeit gut machen und das Liliom in eine erfolgreiche Zukunft führen werden", wird Dittrich in der Pressemitteilung zitiert. Hehl, Jahrgang 1985 und in Augsburg aufgewachsen, sagt: "Wir wollten immer schon ein Kino machen." Seinen Vorgänger habe er bei Veranstaltungen im Liliom kennen und schätzen gelernt. Die Entwicklung sei ein "zeitlicher Glücksfall". "Tom wollte aufhören, und wir wollten für frischen Wind in Augsburg sorgen."

Das Liliom bereichert das Kulturleben am Lech seit 1989; mit seinen zwei Sälen für insgesamt 250 Zuschauer, mit der Gastronomie und dem Biergarten gilt es als attraktiver Anziehungspunkt für Filmfreunde. Am Konzept wollen Hehl und Bergauer nicht stark rütteln, lediglich eine neue Bestuhlung und eine intensivere Verzahnung von Kino und Gastronomie schwebt ihnen vor, etwa in Form von Veranstaltungen wie einem Filmfrühstück. Die Technik sei top. "Wir haben moderne Projektoren, sogar 3D ist möglich", betont Michael Hehl. Geplant sei ein tägliches Programm, das Arthouse- und Independent-Filme ebenso vereint wie größere Produktionen; auch Regie-Gespräche soll es geben.

Das Verleihgeschäft will das Duo weiterführen, allerdings "konzentriert und fokussiert". Während Hehl und Bergauer in München wohnen bleiben, soll Martin Korbmann als Theater- und Restaurantleiter in Augsburg die Stellung halten. Einer der ersten Filme, die dort unter den neuen Betreibern über die Leinwand flimmert, ist die von Temperclayfilm verliehene und von Nicolas Bedos inszenierte Komödie "Die Poesie der Liebe".