München Timur Vermes zurück auf Platz 1

Der Giesinger Autor Timur Vermes hat es mit seinem neuen Roman auf Anhieb auf Platz 1 der Bestsellerliste geschafft. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitteilte, habe sich in der vergangenen Woche kein Belletristik-Hardcover-Titel besser verkauft als "Die Hungrigen und die Satten" (Eichborn). Vermes, der mit seinem Debüt "Er ist wieder da" (2012) einen internationalen Hit gelandet hatte, lässt in seiner Medien- und Politik-Satire 150 000 Flüchtlinge von Afrika nach Deutschland wandern, begleitet von einem Kamerateam. Der Roman spielt in einer gegenwartsnahen, fiktiven Post-Merkel-Zeit. Der Sprung in die Top Ten gelang auch Benedict Wells. Die Textesammlung des gebürtigen Münchners "Die Wahrheit über das Lügen" (Diogenes) stieg auf Platz 9 in die Hardcover-Liste ein.