5. März 2019, 18:29 Uhr München Tagung zum Kulturerbe

Berliner Museumswelt und Politik reden sich derzeit die Köpfe heiß über den Umgang mit Raubgut aus NS- und Kolonialzeiten und wie und an wen man entsprechende Objekte zurückgeben sollte. In München, einst Hauptstadt "der Bewegung" und des Central Collecting Points, an dem die Amerikaner Raubkunst sammelten und zurückverteilten, steht diese Woche ein anderes Thema auf dem Plan der Provenienzforscher: das "immaterielle Kulturerbe". Unter diesem Titel treffen sich 100 Wissenschaftler und Publikum zu einer Tagung im Museum Fünf Kontinente, organisiert von Hilke Thode-Arora, Leiterin dessen Ozeanien-Abteilung, und von Antoinette Maget Dominicé. Sie hat jüngst die erste Professur für Provenienzforschung an der LMU angetreten. Mehr zur Veranstaltung: www.kunstgeschichte.uni-muenchen.de.