Der bayerische Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler (CSU) hat als neuer Vorsitzender der Kulturministerkonferenz seine Schwerpunkte benannt. Er will nach eigenen Worten den Zugang zum kulturellen Angebot im ländlichen Raum, Digitalisierung sowie den Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und die Rückgabe von entzogenem Kulturgut NS-Verfolgter in den Mittelpunkt seiner Amtszeit im Jahr 2020 stellen. Außerdem wolle er den Föderalismus stärker als bisher in die Kulturpolitik einbringen, teilte Sibler am Montag in München mit. Die Kulturministerkonferenz gibt es im Rahmen der Kultusministerkonferenz seit 2019. Der Konferenzvorsitz wechselt jährlich. Die erste Zusammenkunft unter dem Vorsitz Bayerns soll am 13. März in Berlin stattfinden.