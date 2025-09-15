Judentum in München „Der Antisemitismus ist so groß wie seit 1945 nicht mehr“ 15. September 2025, 18:01 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Die Publizistin Rachel Salamander kam 1949 in einem Displaced Persons Camp für Überlebende des Holocaust zur Welt. 2020 erhielt sie für ihre jahrzehntelangen Bemühungen um Völkerverständigung und den Kampf gegen den Antisemitismus den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. (Foto: Florian Peljak)

Es ist vollbracht – die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße ist wiedereröffnet. Die Rede zum Festakt am 15. September 2025 von der Initiatorin des Rettungsakts.

Die Rede von Rachel Salamander im Wortlaut

