Endlich eine positive Nachricht über Jüdisches. Es ist vollbracht. Die Reichenbachschul ist auferstanden. Sie hat Überlebenswillen bewiesen.
Judentum in München„Der Antisemitismus ist so groß wie seit 1945 nicht mehr“
Lesezeit: 6 Min.
Es ist vollbracht – die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße ist wiedereröffnet. Die Rede zum Festakt am 15. September 2025 von der Initiatorin des Rettungsakts.
Die Rede von Rachel Salamander im Wortlaut
Münchner Synagoge:Stoff für einen Roman
Vergessen, verfallen, gerettet: Die Synagoge in den Hinterhöfen des Münchner Glockenbachviertels ist ein Bau von besonderer historischer Relevanz. Nun ist ein wichtiger Schritt der Restaurierung geschafft – die Prachtvorhänge der Thorarolle sind da.
Lesen Sie mehr zum Thema