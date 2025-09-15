Zum Hauptinhalt springen

Judentum in München„Der Antisemitismus ist so groß wie seit 1945 nicht mehr“

Lesezeit: 6 Min.

Die Publizistin Rachel Salamander kam 1949 in einem Displaced Persons Camp für Überlebende des Holocaust zur Welt. 2020 erhielt sie für ihre jahrzehntelangen Bemühungen um Völkerverständigung und den Kampf gegen den Antisemitismus den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf.
Die Publizistin Rachel Salamander kam 1949 in einem Displaced Persons Camp für Überlebende des Holocaust zur Welt. 2020 erhielt sie für ihre jahrzehntelangen Bemühungen um Völkerverständigung und den Kampf gegen den Antisemitismus den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. (Foto: Florian Peljak)

Es ist vollbracht – die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße ist wiedereröffnet. Die Rede zum Festakt am 15. September 2025 von der Initiatorin des Rettungsakts.

Die Rede von Rachel Salamander im Wortlaut

Endlich eine positive Nachricht über Jüdisches. Es ist vollbracht. Die Reichenbachschul ist auferstanden. Sie hat Überlebenswillen bewiesen.

Münchner Synagoge
:Stoff für einen Roman

Vergessen, verfallen, gerettet: Die Synagoge in den Hinterhöfen des Münchner Glockenbachviertels ist ein Bau von besonderer historischer Relevanz. Nun ist ein wichtiger Schritt der Restaurierung geschafft – die Prachtvorhänge der Thorarolle sind da.

