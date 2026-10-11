Die Geschichte wiederholt sich: Ein alter Mann regiert das Land. Recep Tayyip Erdoğan ist 72, Wladimir Putin 74, Donald Trump 80 Jahre alt. Auch in Deutschland ist die Regierungsspitze mit 70 schon im Rentenalter. Das Senioritätsprinzip hält sich in vielen Systemen. Ein paar Jahrhunderte zurück gilt dasselbe: Ein alter Mann regiert das Land, sein Name ist König Lear. Er ist bereit, sein Land aufzuteilen, aber nicht seine Macht. Shakespeare brachte seine Tragödie erstmals 1606 auf die Bühne. Es ist verblüffend, dass sie nicht massiv verändert werden muss und doch in der Frage nach Macht, Machtvakuum und Übergangschaos gegenwärtig bleibt.