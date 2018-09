4. September 2018, 18:47 Uhr München Preise für Münchner Buchhandlungen

Insgesamt eine Million Euro stellt das Kulturstaatsministerium für den zum vierten Mal vergebenen Deutschen Buchhandelspreis zur Verfügung. Verbunden ist das Gütesiegel mit Preisgeldern in Höhe von 25 000, 15 000 oder 7000 Euro. Gleichzeitig werden auch zehn undotierte Gütesiegel vergeben. Beworben hatten sich in diesem Jahr 434 Buchhandlungen. 118 dürfen sich über Geld freuen, darunter auch drei Läden aus München: die Buchhandlung Wilma Horne in der Wörthstraße 18, der Buchpalast in der Kirchenstraße 5 und Lillemors Frauenbuchhandlung in der Barer Straße 70. Bayernweit werden insgesamt sieben Geschäfte ausgezeichnet, darunter die Buchhandlung Dombrowsky in Regensburg. Die Preise übergibt Kulturstaatsministerin Monika Grütters am 31. Oktober in Kassel.