Musiker auf dem Weg zum Album unterstützen - das ist der Sinn der Pop-Produktionsstipendien, die München in diesem Jahr zum ersten Mal an drei Bands vergibt. Das Trio Aloa Input wurde 2012 gegründet und ist in der lokalen Szene bestens vernetzt. Mit ihrem Sound zwischen Pop und Kraut-Rock erregten sie schon außerhalb Deutschlands Aufmerksamkeit. Endlich Rudern sind als Gruppe deutlich jünger, konnten aber ein Jahr nach ihrer Gründung schon den Sprungbrett Bandwettbewerb 2018 gewinnen. Der Sound des Trios steuert in Richtung Post-Punk. Cornelia Breinbauer kombiniert Pop mit Video-Kunst und reflektiert Themenkomplexe zwischen Identität und Künstlichkeit. Tiger Tiger heißt ihr synthie-tanzbares Soloprojekt. Die Stipendien sind mit jeweils 6000 Euro dotiert.